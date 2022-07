Serie B, la mappa dei ritiri: manca solo la Reggina, si valuta il Sant’Agata

Le squadre che parteciperanno alla prossima Serie BKT 2022/2023 sono al lavoro in vista dell’inizio della nuova stagione, che prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto e terminerà il 19 maggio con l’ultima giornata prima di playoff e playout. Tutte le società hanno già ufficializzato le date e il luogo dei consueti ritiri precampionato, fatta eccezione per la Reggina che deve ancora sciogliere il nodo legato alla scelta del nuovo allenatore. Tra le ipotesi vagliate dalla nuova proprietà amaranto per quanto riguarda la sede del raduno (previsto per il 10 luglio) c’è anche quella del Sant’Agata, più difficile invece l’opzione di un ritiro fuori regione. Nelle ultime ore la società amaranto ha valutato anche la possibilità di svolgere la preparazione precampionato in Aspromonte, a Gambarie.

Relativamente alle altre squadre cadette la mappa dei ritiri resta quanto mai variegata, con il Trentino che si conferma la località più gettonata: oltre ai padroni di casa del Sudtirol infatti, anche Brescia, Cittadella, Parma, Spal hanno deciso di ritrovarsi in Alto-Adige per dare il via alla nuova stagione. In crescita anche l’Umbria con Ascoli, Benevento e Ternana che svolgeranno i propri ritiri a Cascia, mentre Genoa e Venezia hanno optato per delle mete oltreconfine (i liguri svolgeranno la preparazione in Austria, i lagunari in Slovenia). Spostandoci nella parte centro-meridionale della penisola, il neopromosso Bari andrà in ritiro in Abruzzo a Roccaraso (AQ), il Perugia in Veneto (Pieve di Cadore), mentre il Cosenza ha scelto Sarnano (MC); non lasceranno la propria regione invece Cagliari (Assemini), Como (Bormio), Frosinone (Fiuggi), Modena (Fanano) e Palermo (Boccadifalco).

SANTO ROMEO