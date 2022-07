Serie D, il San Luca promuove le Card Socio: tutti i dettagli per la sottoscrizione

Di seguito il comunicato stampa del San Luca, relativo alle modalità di sottoscrizione e funzionamento delle Card Socio, valide per la stagione 2022/2023.

ASD San Luca 1961 comunica ufficialmente i dettagli delle card socio con tutti i relativi parametri appartenenti alle diverse categorie delle stesse card.

CARTA SOCIO “BLACK”

Con la Black Card si diventa SOCIO a tutti gli effetti della ASD San Luca per una stagione. Verrà riconosciuto il diritto di partecipare attivamente alle riunioni programmatiche che si terranno nei mesi di Settembre 2022 e Gennaio 2023 (CON DIRITTO DI VOTO), oltre che alle riunioni straordinarie, alle votazioni deliberanti, e alle numerose attività aventi ad oggetto la gestione della squadra. Il titolare di CARTA SOCIO BLACK potrà partecipare, a sua scelta, ad una delle trasferte di campionato alloggiando nelle stesse strutture in cui alloggerà la squadra a spese della società. Per la stagione sportiva 2022-2023, avrà accesso allo Stadio Comunale Corrado Alvaro per assistere alle partite del San Luca. L’accesso all’interno degli spogliatoi è limitato esclusivamente fino a 30 minuti prima dell’inizio della partita, previo inserimento nell’organigramma societario. Si potrà partecipare alle cene sociali ed a tutti gli eventi extra calcistici organizzati dalla ASD. L’acquisto della CARTA SOCIO BLACK, così come per le altre Card, non include forniture gratuite di materiale sportivo del San Luca, in quanto, come stabilito dal Direttivo della Società già dallo scorso anno, è necessario autofinanziarsi l’abbigliamento, in modo tale da non far pesare la spesa sulle casse del Club. Al titolare di CARTA SOCIO BLACK verrà comunque garantito uno sconto del 50% sul prezzo di listino dei prodotti tecnici per la stagione in corso. Qualora si presentasse la disponibilità economica, derivante dal Main Sponsor, tale da consentire la fornitura dell’abbigliamento ufficiale in totale gratuità, ogni Socio riceverà, in maniera equa, i prodotti ufficiali giallorossi.

CARTA SOCIO “GOLD”

Con la CARTA SOCIO GOLD diventi SOCIO a tutti gli effetti della ASD San Luca per una stagione. Avrai il diritto di partecipare attivamente alle riunioni programmatiche che si terranno nei mesi di Settembre 2022 e Gennaio 2023 (SENZA DIRITTO DI VOTO), oltre che alle riunioni straordinarie, alle votazioni deliberanti, e alle numerose attività aventi ad oggetto la gestione della squadra. Per la stagione sportiva 2022-2023, avrà accesso allo Stadio Comunale Corrado Alvaro per assistere alle partite del San Luca. Si potrà partecipare alle cene sociali ed a tutti gli eventi extra calcistici organizzati dalla ASD. L’acquisto della CARTA SOCIO GOLD, così come per le altre Card, non include forniture gratuite di materiale sportivo del San Luca, in quanto, come stabilito dal Direttivo della Società già dallo scorso anno, è necessario autofinanziarsi l’abbigliamento, in modo tale da non far pesare la spesa sulle casse del Club. Al titolare di CARTA SOCIO GOLD verrà comunque garantito uno sconto del 30% sul prezzo di listino dei prodotti tecnici per la stagione in corso. Qualora si presentasse la disponibilità economica, derivante dal Main Sponsor, tale da consentire la fornitura dell’abbigliamento ufficiale in totale gratuità, ogni Socio riceverà, in maniera equa, i prodotti ufficiali giallorossi.

CARTA SOCIO “SILVER”

Con la CARTA SOCIO SILVER diventi SOCIO – SOSTENITORE a tutti gli effetti della ASD San Luca per una stagione. Si potrà partecipare alle cene sociali ed a tutti gli eventi extra calcistici organizzati dalla ASD. Per la stagione sportiva 2022-2023, avrà accesso allo Stadio Comunale Corrado Alvaro per assistere alle partite del San Luca. L’acquisto della CARTA SOCIO SILVER, così come per le altre Card, non include forniture gratuite di materiale sportivo del San Luca, in quanto, come stabilito dal Direttivo della Società già dallo scorso anno, è necessario autofinanziarsi l’abbigliamento, in modo tale da non far pesare la spesa sulle casse del Club. Al titolare di CARTA SOCIO SILVER verrà comunque garantito uno sconto del 20% sul prezzo di listino dei prodotti tecnici per la stagione in corso. Qualora si presentasse la disponibilità economica, derivante dal Main Sponsor, tale da consentire la fornitura dell’abbigliamento ufficiale in totale gratuità, ogni Socio riceverà, in maniera equa, i prodotti ufficiali giallorossi.

CARTA SOCIO “GREEN”

Con la CARTA SOCIO GREEN diventi SOCIO – SOSTENITORE a tutti gli effetti della ASD San Luca per una stagione. Si potrà partecipare alle cene sociali ed a tutti gli eventi extra calcistici organizzati dalla ASD. Per la stagione sportiva 2022-2023, avrà accesso allo Stadio Comunale Corrado Alvaro per assistere alle partite del San Luca. L’acquisto della CARTA SOCIO GREEN, così come per le altre Card, non include forniture gratuite di materiale sportivo del San Luca, in quanto, come stabilito dal Direttivo della Società già dallo scorso anno, è necessario autofinanziarsi l’abbigliamento, in modo tale da non far pesare la spesa sulle casse del Club. Al titolare di CARTA SOCIO GREEN verrà comunque garantito uno sconto del 10% sul prezzo di listino dei prodotti tecnici per la stagione in corso.