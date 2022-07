Eccellenza, prime riconferme in casa StiloMonasterace

La StiloMonasterace versione 2022/2023 riparte dalle certezze. Dopo aver annunciato che mister Caridi guiderà la squadra anche nella prossima stagione, il club ha comunicato le prime riconferme dell’organico che ben si è comportato nel corso dell’ultima stagione.

Per la seconda stagione consecutiva sarà Francesco Stillitano, classe ’98 ed ex Bovalinese e Bocale, a difendere i pali gialloazzurri; a centrocampo confermato il giovane Vittorio Aiello, mentre in difesa ci sarà ancora l’esperto Matteo Sorgiovanni, classe ’93 e tante importanti esperienze in carriera (Gioiese, Roccella e Siderno tra le altre) che ne hanno plasmato tecnica e personalità.

Novità anche per quanto concerne lo staff tecnico: il professor Ilario Capocasale è il nuovo preparatore atletico mentre mister Antonio Meloni allenerà anche quest’anno i portieri.