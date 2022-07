Eccellenza, la Gioiese mette a segno un triplo colpo di mercato!

Attraverso un comunicato, la Gioiese neopromossa in Eccellenza ha annunciato i primi tre innesti di mercato. Si tratta del difensore Dascoli, dell’esterno Curcio e del centrocampista Staropoli, oltre alla riconferma in organico del veterano Nello Gambi.

Di seguito il comunicato del club viola.

“La Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Alessandro Dascoli , Vincenzo Curcio e Saverio Staropoli dalle grandi doti tecniche e fisiche. Il primo granitico difensore centrale classe 1990 con trascorsi in serie D e C2 con le maglie di Carpi, Gavorrano,Venezia,Pistoiese, Chieti, Palmese e in Eccellenza con Cittanovese, San Luca, Reggio Mediterranea e Locri, con quest’ultima fresco vincitore del campionato di Eccellenza Calabrese. Velocità e versatilità per l’esterno offensivo lametino classe 1989 proveniente dal Sersale ma con uno score di oltre 150 presenze in serie D tra Cosenza , Sambiase e Vibonese; per poi passare al massimo campionato regionale tra le fila della Palmese, Vigor Lamezia, Amantea, Castrovillari Scalea e Paolana. Visione e controllo sulla mediana per il classe 2003 proveniente dal vivaio rossoblù della Vibonese con una breve parentesi in serie D con il San Luca e in Eccellenza con il Soriano. La società inoltre comunica che anche per la stagione 2022- 2023 la Gioiese 1918 si avvarrà dell’esperienza e del carisma di Nello Gambi il cui profilo vanta diversi campionati di serie C2, C1 e D .Tutto l’entourage gioiese rivolge ad Alessandro Dascoli, Vincenzo Curcio, Saverio Staropoli e Nello Gambi un caloroso benvenuto”.