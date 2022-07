Calciomercato Reggina, pronti i primi “colpi”: ecco i nomi per gli amaranto

Dopo aver praticamente definito l’accordo con il tecnico Roberto Stellone (mancano solo le firme) per la prossima stagione, la Reggina inizia a muoversi sul mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, gli amaranto cercano di vincere la concorrenza del Perugia per il centrocampista Benjamin Lhassine Kone, 22 anni, del Torino, nell’ultimo campionato in prestito al Crotone. Con la Fiorentina, invece, sarebbe già stato trovato l’accordo per il giovane Vittorio Agostinelli (20 anni), trequartista di grande qualità e futuro. Secondo la Gazzetta del Sud “si attende invece il via libera della Sampdoria per il prestito di Lorenzo Di Stefano, giovane attaccante classe 2002, autore di 34 gol in due stagioni con la Primavera ligure”.