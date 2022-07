Serie B, le squadre e gli allenatori: la Reggina è l’unica ancora senza guida tecnica

Dopo le analisi della Covisoc si è definito l’organico della squadre che parteciperanno alla serie B 2022-2023. Delle venti partecipanti solo la Reggina, al momento, è senza una guida tecnica ufficiale. Il nodo allenatore in casa amaranto verrà sciolto in queste ore. In attesa della scelta della Reggina, sono nove i volti nuovi in panchina. Ecco l’elenco completo delle squadre partecipanti e degli allenatori.

ASCOLI: Cristian Bucchi (nuovo)

BARI: Michele Mignani (confermato)

BENEVENTO: Fabio Caserta (confermato)

BRESCIA: Pep Clotet (nuovo)

CAGLIARI: Fabio Liverani (nuovo)

CITTADELLA: Edoardo Gorini (confermato)

COMO: Giacomo Gattuso (confermato)

COSENZA: Davide Dionigi (nuovo)

FROSINONE: Fabio Grosso (confermato)

GENOA: Alexander Blessin (confermato)

MODENA: Attilio Tesser (confermato)

PALERMO: Silvio Baldini (confermato)

PARMA: Fabio Pecchia (nuovo)

PERUGIA: Fabrizio Castori (nuovo)

PISA: Rolando Maran (nuovo)

REGGINA: ?

SPAL: Roberto Venturato (confermato)

SUDTIROL: Lamberto Zauli (nuovo)

TERNANA: Cristiano Lucarelli (confermato)

VENEZIA: Ivan Javorcic (nuovo)