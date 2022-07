Reggina, da Stellone a D’Angelo: tutti i nomi per la panchina amaranto

Dopo aver attraversato giorni di preoccupazione, l’arrivo di Felice Saladini ha riportato il sereno in casa amaranto. La Reggina parteciperà al prossimo campionato di Serie B. La compagine amaranto è l’unica, al momento, senza allenatore. In queste ore è previsto un confronto societario, durante il quale si potrebbe arrivare a scegliere il profilo individuato. Le ipotesi al momento sono quelle di una riconferma di Roberto Stellone, di un ritorno (possibilità difficile) di Alfredo Aglietti o di una scelta totalmente nuova. La Gazzetta del Sud ha riportato dell’interesse per Luca D’Angelo, mentre Il Dispaccio ha inserito in elenco anche Alessandro Nesta.