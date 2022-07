Eccellenza, mister Caridi confermato sulla panchina della StiloMonasterace

La StiloMonasterace riparte dalle certezze, puntando anche per la prossima stagione su mister Alessandro Caridi, che subentrato a campionato in corso, ha raggiunto la salvezza consentendo al club nato un anno fa dalla fusione tra Stilese e Monasterace di giocare ancora in Eccellenza.

Di seguito il comunicato del club.

ANCORA INSIEME!

L’ASD StiloMonasterace Calcio comunica il prolungamento del rapporto con Mister Alessandro Caridi, che siederà sulla panchina della prima squadra, anche per la stagione 2022/2023