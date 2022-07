Eccellenza, le novità dai club: Scalea ambizioso, nuovi mister per Isola e Soriano

Muovono i primi passi verso la nuova stagione le partecipanti al prossimo campionato di Eccellenza, tra chi ambisce ad essere protagonista e chi ha scelto di programmare bene e in anticipo per non incappare negli errori del passato.

Non nasconde le proprie ambizioni lo Scalea, con il nuovo presidente Vincenzo Verbicaro che ha ufficializzato la riconferma in panchina di mister Saverio Gregorace per la quinta stagione consecutiva. Verbicaro ha fatto sapere di voler allestire una squadra giovane e che possa ambire al salto di categoria; ad affiancarlo i vice-presidenti Pino Bono, Carmine Reda e Gino Oliva, più una foltissima schiera di dirigenti tra confermati e nuovi arrivati.

Novità societarie anche a Sersale, la più importante riguarda Ettore Gallo, il quale lascia l’incarico di presidente dopo ben dodici anni, rimanendo comunque nell’organigramma con il ruolo di direttore generale. Alla presidenza del club giallorosso resta Giuseppe Schipani, il quale sarà affiancato dal fratello Domenico.

Volto nuovo per quanto riguarda la panchina del Soriano: annunciato dal club vibonese già da un paio di settimane l’arrivo di mister Michele Marturano al posto di Francesco Marasco (che sarebbe vicino all’accordo con un altro club di Eccellenza), capace di portare la squadra a risultati importanti nell’ultima stagione e unico tra gli allenatori all’esordio in Eccellenza lo scorso anno a restare in sella per tutta la stagione.

Dopo la salvezza strappata con i denti durante i tempi supplementari del derby con il CotroneiCaccuri, l’Isola Capo Rizzuto ha deciso di gettarsi alle spalle gli errori del passato, partendo con largo anticipo nella pianificazione della nuova stagione. A inizio giugno era stato annunciato il nuovo direttore sportivo, Danilo Castellano, un profilo importante, giovane ma con una lunga esperienza da scouting per club come Torino, Siena, Venezia e Spal; proprio alla società ferrarese l’Isola si è affiliata per quanto concerne la valorizzazione dei giovani. La scelta successiva è stata quella del tecnico, che non sarà più mister Enzo Leone, il quale ha trainato i giallorossi verso una complicata e quasi insperata salvezza. In panchina siederà Francesco Maiolo, tornato in giallorosso dopo 13 anni, avendo indossato da calciatore questa maglia, tecnico che negli anni scorsi ha ottenuto tre promozioni dalla Prima Categoria, prima di entrare a far parte del settore giovanile del Crotone.

Chiudiamo la panoramica con una delle matricole del prossimo campionato di Eccellenza, nonché debuttante assoluta nella massima categoria regionale, ovvero la Promosport del confermatissimo mister Claudio Morelli, dominatrice del Girone A di Promozione. Il nuovo direttore sportivo è Gennaro Porpora, classe ’83 ed ex difensore, tra le altre, di Vigor Lamezia e Real Marcianise in Serie C, che appese le scarpe al chiodo proprio all’indomani della vittoria del campionato, un paio di mesi fa, ha scelto di rimanere in biancoazzurro per vivere, seppur dai bordi del campo, l’avventura in Eccellenza conquistata da calciatore. Il club lametino ha annunciato molte importanti riconferme: Davide Scozzafava a centrocampo, l’esterno Vincenzo Villella e il difensore Marco De Martino, oltre ad un quintetto di under composto dai terzini Marco Perri, Paolo Schirripa e Mario De Fazio, il centrocampista Domenico Melina e l’attaccante Giovanni Ventura.