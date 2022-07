Eccellenza, la Reggiomediterranea saluta mister Misiti

Dopo due anni e mezzo ad alti livelli, si separano le strade tra la Reggiomediterranea e mister Giuseppe Misiti. Approdato in amaranto a dicembre 2019 per sostituire mister Viola, il tecnico ha condotto la squadra a due secondi posti, mostrando sempre un ottimo calcio, coraggioso e propositivo, lavorando tanto sui giovani, come dimostra il primo posto ottenuto dalla compagine reggina nella graduatoria del “Progetto Giovani”. Appena una settimana fa proprio Misiti era stato insignito dall’AIAC Calabria del “Premio Stefano Viola”, come miglior allenatore del campionato di Eccellenza.

Di seguito il comunicato con il quale la Reggiomediterranea ha ufficializzato la separazione da mister Misiti.

La società, in tutte le sue componenti, tiene a ringraziare mister Giuseppe Misiti per la passione, la competenza e la professionalità che hanno contraddistinto il lavoro svolto nelle stagioni alla guida della Prima squadra, caratterizzate dal raggiungimento di risultati straordinari. Tutti noi auguriamo al mister, i migliori successi per il prosieguo della sua carriera professionale.