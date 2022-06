Reggina, Denis al 13° posto nella classifica dei più longevi in Serie B

Il gol segnato all’ultima giornata contro il Como ha permesso a German Denis di fissare il nuovo record della Serie B nella graduatoria dei calciatori più “maturi” ad essere riusciti a far gol, con i suoi 40 anni, 7 mesi e 20 giorni.

A questo strabiliante primato si accompagna anche l’appartenenza ad una ristretta cerchia di calciatori longevi scesi in campo in B. Nella speciale graduatoria, pubblicata dal sito ufficiale della Lega B (legab.it), sono stati indicati i 20 calciatori anagraficamente più esperti ad aver calcato i terreni di gioco della cadetteria. El Tanque si piazza al 13° posto assoluto, in una lista di calciatori (soprattutto portieri, ben 9) che comprende diversi atleti scesi in campo nell’ultima stagione, al pari dell’attaccante amaranto. Da Gigi Buffon con il Parma, sul gradino più basso del podio (alle spalle di Bartolozzi e Pierobon, altri due portieri) ad Alberto Pomini, estremo difensore della Spal, in decima posizione; alle spalle di Denis troviamo Rodrigo Palacio, quest’anno a Brescia, quindicesimo, e Christian Maggio, in forza al Vicenza, sedicesimo.

La graduatoria completa tratta dal sito www.legab.it: