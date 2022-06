Promozione, la matricola Bivongi Pazzano riconferma mister Leotta

A seguito di una riunione svoltasi nei giorni scorsi, il Bivongi Pazzano neopromosso in Promozione ha scelto di confermare mister Vittorio Leotta alla guida della squadra anche nella prossima stagione.

Di seguito il comunicato del club.

Durante la partecipata assemblea pubblica di domenica 26 giugno è stata riconfermata in blocco l’attuale Dirigenza e l’assetto societario che registra peraltro l’ingresso di due nuovi soci Dirigenti: Carlo Comito e Luigi Taverniti, ai quali va il benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Dopo i fasti del campionato appena concluso, la Dirigenza ha deciso di confermare VITTORIO LEOTTA alla guida tecnica dell’USD BIVONGI PAZZANO. Il salto di categoria ci proietta in una nuova dimensione e carica tutti di maggiore impegno e responsabilità. Auguriamo al Mister un buon lavoro insieme a tutta la società, per un’altra stagione ricca di impegno e soddisfazioni socio sportive.