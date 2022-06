1^ Categoria, indetta una riunione per organizzare il futuro della Bovese

Tempo di programmazione in casa della Polisportiva Bovese, reduce da un’altra stagione conclusa con una tranquilla e meritata salvezza nel torneo di Prima Categoria. Fissata per lunedì 4 luglio un’assemblea pubblica per cominciare a gettare le basi per la nuova stagione.

Di seguito il comunicato del club.

Lunedì 4 luglio alle ore 21presso la biblioteca comunale si svolgerà l’assemblea pubblica riguardante l’attività sportiva della Polisportiva Bovese per la stagione calcistica 2022/2023.

A tal proposito tutta la comunità è invitata a partecipare.