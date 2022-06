Serie D, il Locri dà il via alla campagna abbonamenti 2022/2023

Già partita la campagna abbonamenti in vista del ritorno in Serie D degli amaranto

Non perde tempo il Locri, già proiettato verso la nuova avventura in Serie D. Il club amaranto, da settimane impegnato sul mercato e, almeno per il momento, con i rinnovi contrattuali (gli ultimi in ordine di tempo sono stati quelli dei gemelli Aquino, Davide e Vincenzo), ha già lanciato la campagna abbonamenti per la nuova stagione.

Di seguito il comunicato apparso sui social network del Cavallo Alato.

SS 22/23

E’ ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per la nuova stagione che vedrà l’AC LOCRI 1909 impegnato nel campionato nazionale di Serie Ⓓ. Sostieni l’AC LOCRI 1909, fai subito il tuo abbonamento, !!!

Abbonamenti* previsti (per 17 ingressi): • Tribuna Coperta area riservata €250 • Tribuna Coperta €150 • Curva €80

Queste le modalità di acquisto: Onlinehttps://cutt.ly/2KS9245 con ritiro presso l’Angolo del Tabacco Direttamente presso l’Angolo del Tabacco

Per gli amici lontani che vogliono sostenere la squadra del cuore, è previsto un contributo come SOCIO SOSTENITORE alla cifra simbolica di €100https://cutt.ly/VKS9ByH