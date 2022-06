Eccellenza, la Gioiese riparte dai “profeti in patria” Stillitano e Spanò

Il ritorno in Eccellenza sarà da affrontare con il giusto spirito per la Gioiese, che dopo aver ufficializzato alcuni giorni fa il rinnovo con mister Graziano Nocera, ha annunciato i nomi dei primi due calciatori che vestiranno la maglia viola anche nella prossima stagione.

Si ripartirà dal capitano Domenico Stillitano, difensore classe ’94 con uno spiccato fiuto per il gol, tanto da aver segnato la rete che ha spezzato l’equilibrio nei tempi supplementari dello spareggio-promozione con l’Amantea; l’altra riconferma è quella di Nico Spanò, attaccante classe ’93 con alle spalle una lunga militanza in Serie D, nonché figlio dell’ex capitano viola Mario Spanò. Stillitano e Spanò, due gioiesi per portare in alto la squadra della loro città.

La Gioiese ha inoltre ufficializzato alcuni dei ruoli dirigenziali: il direttore generale sarà Gino Ventra, il tesoriere Rocky Tilotta e l’addetto stampa Girolamo Siciliano.