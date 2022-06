1^ Categoria, indetta una riunione per programmare il futuro della Palmese

Ultime News

Attraverso i propri canali social, la Palmese, per voce del presidente Francesco Sergi, ha comunicato l’organizzazione di una riunione per sabato 2 luglio, con l’intenzione di programmare attentamente il futuro del...

Il ritorno in Eccellenza sarà da affrontare con il giusto spirito per la Gioiese, che dopo aver ufficializzato alcuni giorni fa il rinnovo con mister Graziano Nocera, ha annunciato i nomi dei primi due calciatori che vestiranno...

Dilettanti

Non perde tempo il Locri, già proiettato verso la nuova avventura in Serie D. Il club amaranto, da settimane impegnato sul mercato e, almeno per il momento, con i rinnovi contrattuali (gli ultimi in ordine di tempo sono stati...