Reggina, dura nota della Curva Sud: “Per nulla contenti”

Preoccupati e per nulla contenti. E’ il nostro pensiero dopo le ultime notizie che da ieri girano in città. Si perché la Reggina prima di tutto è nostra. Dei tifosi e della città di Reggio Calabria.

Se ciò che stiamo sentendo e leggendo è vero dobbiamo concludere che non c’è stato un minimo di rispetto per chi ha lavorato giorno e notte per salvare la nostra amata Reggina. Se dobbiamo dirla tutta ci saremmo aspettati anche un pensiero ed un ringraziamento per una tifoseria come la nostra che è sempre stata al fianco della maglia amaranto.

Siamo felici che si parli di trasparenza e nuovi corsi e rispettiamo il nostro passato. Ma ci sono persone che ormai hanno fatto il loro tempo. E se parliamo di possibili direttori generali noi non dimenticheremo mai quello che stava succedendo qualche anno fa con la Reggina pronta a fallire un’altra volta dopo il pignoramento dell’avvocato Grassani.

Ci auguriamo che le voci sul nuovo organigramma siano infondate perché determinati errori possono pesare sul presente e sul futuro, Se questo accadrà come sempre a rimetterci saremo noi, i VERI INNAMORATI DELLA NOSTRA REGGINA.

Comunicato Curva Sud A.S. Reggina 1914