Ex amaranto, Falsini campione d’Italia con la Roma Under 16

I giallorossi battono ai supplementari il Milan e si aggiudicano il titolo Under 16 per la prima volta

Prestigioso trionfo per Gianluca Falsini che ha portato la Roma al titolo di campione d’Italia Under 16. L’ex terzino della Reggina, che nelle scorse stagioni ha fatto parte anche dello staff tecnico del settore giovanile amaranto, ha scritto con i suoi ragazzi una pagina storica, dato che per la Roma si tratta del primo titolo in questa categoria.

Vittoria arrivata nei tempi supplementari nella finale contro il Milan, giocata al “Del Duca” di Ascoli. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, il gol del trionfo di Nardozi arriva a sei minuti dallo scadere degli extra-time. Rete che vale il successo giallorosso per la gioia di mister Falsini, autore di un capolavoro che certamente gli varrà molte più attenzioni da parte degli addetti ai lavori nel prosieguo della sua carriera.