Dilettanti, stagione 2022/2023: iscrizioni, inizio dei campionati e impiego degli under

In vista dell’inizio della stagione sportiva 22/23 il Consiglio Direttivo del CR Calabria ha deliberato su adempimenti, date inizio campionati e limiti di età. Un 2004 e due 2003 saranno gli “Under” da utilizzare in Eccellenza e Promozione; in Prima Categoria obbligo di schierare almeno due giovani del 2002. Nessun fuoriquota, invece, per i campionati di Seconda e Terza Categoria. Nel Calcio a 5, in Serie C1 ed in Serie C2 dovrà essere schierato almeno un giovane del 2004. Dall’11 al 22 luglio sarà necessario provvedere alla presentazione delle iscrizioni, da effettuare tramite il portale dedicato alle società, ai campionati di Eccellenza e Promozione. Per quanto riguarda i campionati di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2 il termine è stato fissato entro il 22 luglio per la Serie C1 ed il 29 luglio per la Serie C2. Stabiliti anche i termini per le iscrizioni agli altri campionati regionali: Prima Categoria entro il 2 settembre, Seconda Categoria entro il 16 Settembre, Terza Categoria entro il 23 settembre, Eccellenza Femminile entro il 7 ottobre, Serie D Calcio a 5 entro il 23 settembre, Calcio a 5 Femminile entro il 7 ottobre.

L’inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione è previsto per domenica 11 settembre, mentre le prime gare della stagione, che prevedono l’effettuazione dei turni preliminari della fase regionale della Coppa Italia, saranno il 28 agosto. La Prima Categoria avrà inizio il 25 settembre con la Coppa Calabria a dare avvio alla stagione con le gare di andata del primo turno previste l’11 settembre. Il campionato di Seconda Categoria inizierà il 9 ottobre e quello di Terza Categoria il 23 ottobre, l’Eccellenza Femminile il 30 ottobre.

Per quel che riguarda il Calcio a 5, il prologo della stagione sarà la Coppa Italia il cui inizio è previsto per sabato 10 settembre, mentre l’inizio dei campionati di Serie C1 e Serie C2 è previsto per sabato 1 ottobre. La Serie D avrà inizio il 22 ottobre mentre la Coppa Calabria l’8 ottobre. Il campionato di Serie C Femminile avrà inizio il 30 ottobre . Le gare di Coppa Italia Femminile, sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, avranno inizio il 16 ottobre.

Infine, i campionati giovanili Under 19 di Calcio a 11 e di Calcio a 5 avranno inizio rispettivamente il 4 ottobre ed il 16 ottobre. L’iscrizione per il Calcio a 11 dovrà pervenire entro il 22 luglio per le società di Eccellenza e Promozione (16 settembre per le società pure) mentre per il Calcio a 5 entro il 29 luglio per le società di Serie C1 e Serie C2 (23 settembre per le società pure).

Fonte: sito ufficiale Comitato Regionale Calabria