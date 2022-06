Calciomercato Reggina: discorso avanzato per il prestito di Brian Oddei

Arriverebbe in prestito dal Sassuolo

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud sarebbe in fase avanzata il confronto tra Reggina e Sassuolo per il prestito del giovane esterno classe 2002 Brian Oddei. Il calciatore nella prima parte della scorsa stagione ha indossato per 11 volte la maglia del Crotone. Velocità e agilità le caratteristiche principali di Oddei che andrebbe a rinforzare il reparto di esterni offensivi della Reggina.