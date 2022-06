1^ Categoria, capolavoro dell’Ardore: travolta la Vigor, Ã¨ in Promozione!

1^ Categoria, capolavoro dell’Ardore: travolta la Vigor, è in Promozione!

Il “Lopresti” di Palmi porta benissimo all’Ardore che si aggiudica lo spareggio intergirone di Prima Categoria battendo la Vigor 1919, volando così in Promozione.

Un risultato straordinario per la squadra ionica che dopo aver chiuso al terzo posto la stagione ufficiale, al termine di una grandiosa rimonta, ha messo fuori combattimento le blasonate Pro Pellaro e Palmese, completando il filotto con il 3-0 rifilato alla Vigor nello spareggio-promozione. Un successo netto e fortemente voluto, maturato nel corso della ripresa: al 19′ grave leggerezza di un difensore lametino, Morabito gli porta via il pallone e calcia, Colosimo respinge ma nulla può sulla ribattuta dello stesso Morabito; al 26′ imbucata di Grillo per Gomez che da posizione defilata trafigge un incerto Colosimo; al 29′ i biancoverdi potrebbero riaprire la partita con un rigore di Foderaro, ma Piccioni compie un doppio miracolo, parando anche la ribattuta dell’avversario; al 33′ partita chiusa dall’Ardore con il contropiede di Gomez che salta anche il portiere e sigla il definitivo 3-0.

Al triplice fischio esplode la festa amaranto con calciatori e tifosi a festeggiare per il conseguimento di un risultato imprevedibile alla vigilia della stagione. L’Ardore vola in Promozione, mentre la Vigor potrà solamente puntare ad un eventuale ripescaggio. Ottiene il salto di categoria anche la Soccer Montalto, che al “Riga” di Lamezia si aggiudica l’altro spareggio piegando il Mesoraca per 3-0 grazie ad una tripletta di Iaconetti, realizzata nei tempi supplementari.