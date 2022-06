Reggina, il giorno di Felice Saladini: “Reggio deve tornare a far sognare l’Italia intera”

Il 17 giugno 2022 sarà una nuova data che resterà nella storia della Reggina. A partire da oggi inizia un nuovo ciclo, una nuova era che porterà il nome di Felice Saladini. L’imprenditore lametino, che proprio nella sua città negli ultimi anni ha scaldato i motori nel mondo del calcio, è da oggi ufficialmente il nuovo proprietario della Reggina 1914.

Nel corso di un breve incontro con gli organi di stampa svoltosi al Centro Sportivo Sant’Agata, Saladini ha espresso i suoi primi pensieri da neo-presidente amaranto: “Poco fa abbiamo concluso il passaggio delle quote societarie, con cui acquisisco la Reggina 1914. Siamo già al lavoro per consentire al club di potersi iscrivere regolarmente al campionato. Non è stata un’operazione semplice, ma non potevo tirarmi indietro di fronte alla possibilità che un patrimonio così importante per la nostra regione si potesse disperdere. La Reggina è un patrimonio della Calabria e tutti insieme la dobbiamo tutelare. La mia idea è di un calcio composto da persone oneste e che vivono questa competizione con uno spirito sportivo leale, ed è da qui che voglio partire.”