Promozione, la matricola Deliese affida la panchina a mister Perna

Ultime News

La Reggina a Saladini: di seguito la nota ufficiale della società amaranto. “È stato firmato oggi l’accordo per il passaggio delle quote societarie della Reggina 1914. L’intesa è stata raggiunta tra...

Da ieri, per la Reggina, è ufficialmente iniziata l’era Felice Saladini quale nuovo proprietario del club amaranto. Nonostante la giovane età, Saladini, nato a Lamezia Terme l’11 novembre 1984, ha da sempre...

Dilettanti

In arrivo l’ultima domenica di calcio giocato per la stagione dilettantistica 2021/2022. Il “Riga” di Lamezia Terme e il “Lopresti” di Palmi apriranno i loro cancelli per l’ultima volta,...