1^ Categoria, domenica i due spareggi che chiuderanno la stagione

A Palmi si affrontano Ardore e Vigor, a Lamezia Terme di fronte Soccer Montalto e Mesoraca: in palio due posti in Prima Categoria

In arrivo l’ultima domenica di calcio giocato per la stagione dilettantistica 2021/2022. Il “Riga” di Lamezia Terme e il “Lopresti” di Palmi apriranno i loro cancelli per l’ultima volta, ospitando gli spareggi-promozione di Prima Categoria.

Ultimi due verdetti in arrivo dunque, per aver il quadro completo dalla D alla Terza Categoria. Quattro squadre in gioco per gli ultimi due posti liberi in Promozione, le vincitrici dei playoff dei quattro raggruppamenti si sfideranno in due spareggi che varranno l’intera stagione.

A distanza di otto giorni l’Ardore tornerà sul terreno di gioco di Palmi che sabato scorso ha visto proprio il trionfo a sorpresa degli ionici contro i neroverdi favoriti. In questo spareggio con in palio il salto di categoria, ci sarà da affrontare un altro club dal blasone importante, la Vigor 1919 vincitrice dei playoff del Girone C.

Al “Riga” di Lamezia sia affronteranno invece le vincenti degli spareggi dei gironi A e B, Soccer Montalto e Mesoraca; la compagine cosentina gioca il suo secondo spareggio-promozione stagionale, dopo aver perso quello per la vittoria del girone nel derby con il Real Montalto.