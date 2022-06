La Serie B 2022/2023: dai club “scudettati” alla debuttante assoluta

Genoa e Cagliari, retrocesse dalla A, mettono insieme 10 scudetti e 97 presenze in massima serie; 4 trofei internazionali per il Parma

Con la vittoria nella finale playoff di Serie C da parte del Palermo, si è completato l’organico delle venti squadre che prenderanno parte al campionato di Serie B 2022/2023. Un torneo che presenterà ai nastri di partenza tanti club blasonati, con un livello che sotto questo aspetto si è innalzato in maniera considerevole rispetto alla stagione appena conclusa, sia grazie alle retrocesse dalla Serie A (Genoa dopo 15 anni consecutivi in massima serie, Cagliari dopo 6 stagioni, Venezia dopo una soltanto), che alle neopromosse dalla C.

Il Palermo si è infatti unito a Bari, Modena e Sudtirol, vittoriose nei rispettivi gironi. Gli altoatesini saranno al debutto assoluto in Serie B, campionato raggiunto dopo tanti anni di tentativi infruttuosi; per quanto riguarda Bari, Modena e Palermo, il destino accomuna questi tre club, ripartiti in anni recentissimi dai dilettanti a seguito dei rispettivi fallimenti e adesso tornati a giocare nel secondo livello del campionato italiano.

Quello che prenderà il via il prossimo 13 agosto sarà un campionato ricco di blasone, come detto, e a dimostrarlo sono i palmares delle squadre partecipanti ma anche il numero elevatissimo di campionati di A disputati. Le due retrocesse, Genoa e Cagliari, portano con loro un totale di 10 scudetti: 9 per i liguri, 1 per i sardi. In tema di trofei nazionali si fa sentire anche il Parma, vincitore per 3 volte della Coppa Italia e una volta della Supercoppa Italiana; Coppa Italia conquistata una volta anche dal Genoa e dal Venezia.

Più folta di quanto si possa immaginare la truppa di club che vantano trofei internazionali. Ancora il Parma qui fa la voce grossa con 2 successi in Coppa Uefa, 1 in Coppa delle Coppe e in Supercoppa Europea; c’è poi il Perugia con il Trofeo Intertoto vinto nel 2003. Ci sono poi tornei internazionali ormai dimenticati, alzati al cielo a suo tempo da alcune delle squadre del prossimo campionato di B. Ad esempio la celeberrima Mitropa Cup, vinta per 2 volte dal Pisa (1986 e 1988), un successo a testa invece per l’Ascoli (1987) e per il Bari (1990). Ben rappresentato anche l’albo d’oro della Coppa Anglo-Italiana con le 2 vittorie del Modena e una a testa per Brescia, Cosenza e Genoa.

Per quanto riguarda le presenze in Serie A, sono tre i club a quota zero: l’esordiente Sudtirol, il Cittadella e il Cosenza. Davanti a tutti, neanche a dirlo, c’è il Genoa con 55 presenze (le ultime 15 consecutive), seguito dal Cagliari con 42; terzo gradino del podio per il Bari con 30 campionati in massima serie, uno in più rispetto al Palermo. La squadra con il maggior numero di campionati di Serie B è invece il Brescia, ben 63, seguito a quota 50 dal Modena; anche qui terzo e quarto posto sono di Bari e Palermo, rispettivamente con 46 e 44 tornei di B disputati.

Di seguito le graduatorie complete con le presenze in Serie A e in Serie B delle venti squadre del prossimo campionato cadetto.

Classifica presenze in Serie A: Genoa 55, Cagliari 42, Bari 30, Palermo 29, Parma 27, Brescia 23, Spal 19, Ascoli 16, Como, Modena, Perugia e Venezia 13, Reggina 9, Pisa 7, Benevento, Frosinone e Ternana 2, Cittadella, Cosenza e Sudtirol 0.

Classifica presenze in Serie B: Brescia 63, Modena 50, Bari 46, Palermo 44, Venezia 37, Como e Pisa 35, Genoa 33, Cagliari 29, Parma e Ternana 28, Perugia 27, Ascoli 25, Reggina 24, Cosenza e Spal 23, Cittadella 15, Frosinone 11, Benevento 5, Sudtirol 0.