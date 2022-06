Serie D – Cittanova, il presidente Guerrisi pronto a lasciare: ipotesi cessione del titolo

La conclusione del Campionato di “Serie D” e di tutte le attività del Settore Giovanile porta la Società e l’intero gruppo dirigente a condurre un bilancio consuntivo ed un’analisi oggettiva volta a valutare l’esistenza delle condizioni minime di sostenibilità necessarie a mantenere l’impegno per la promozione dello sport e per il gioco del calcio.

Si è partiti da un progetto che ha poggiato le proprie basi sulla costruzione di una compagine societaria strutturata in modo da preservare e mantenere uno strumento di crescita sociale sportiva oltre che baluardo identitario della nostra Comunità nel momento in cui lo stesso rischiava di essere disperso.

Tuttavia, l’enorme sforzo profuso anche con investimenti tangibili (come la realizzazione della foresteria ad uso della prima squadra, della sede sociale, le tante ed indispensabili migliorie apportate al campo sportivo comunale, la dotazione di un autobus per le trasferte, ecc..) non è stato affiancato da altri fattori di supporto indispensabili allo sviluppo ed al consolidamento degli importanti ed onerosi obbiettivi da raggiungere.

Si prende atto amaramente che non si è concretizzata, così come invece è stato in passato, la compartecipazione finanziaria da parte delle varie entità territoriali per come prospettato ed auspicato in fase di avvio del progetto.