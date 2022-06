1^ Categoria, finale playoff: Palmese battuta a domicilio, trionfa l’Ardore

Finisce con un risultato inatteso la finale playoff del Girone D di Prima Categoria. Alla Palmese non sono bastati gli 80 punti conquistati sul campo nella stagione e l’aver chiuso senza sconfitte il campionato, perché nella sfida decisiva la squadra neroverde è stata sorpresa dall’Ardore, vera e propria rivelazione del campionato.

Dopo aver castigato la Pro Pellaro in semifinale, il bomber ionico Gomez sblocca il punteggio; poco dopo Favasuli firma il raddoppio ospite gelando il “Lopresti”, che si rianima sul finire del primo tempo grazie al gol di Pititto. Palmese a caccia del pari che varrebbe i supplementari per tutta la ripresa ma la rete non arriva e al triplice fischio esplode la festa dell’Ardore, che si giocherà un posto in Promozione tra una settimana, nello spareggio contro la vincente della finale playoff del Girone C tra Vigor 1919 e Parghelia.