1^ Categoria, Coppa della Regione: vince il Real Montalto davanti a Bivongi Pazzano e Deliese

Trofeo ai cosentini che battono la Deliese in semifinale ai rigori e il Bivongi Pazzano in finale di misura

Il Real Montalto centra il “triplete” e conquista anche il trofeo Coppa della Regione Prima Categoria dopo aver già messo in bacheca la Coppa Calabria ed il campionato. La squadra di mister Guido supera la Deliese ai calci di rigore al termine di una semifinale sul filo dell’equilibrio e, in finale, riesce poi a piegare anche la resistenza del Bivongi Pazzano grazie al guizzo di Surace in apertura di ripresa. Alla Deliese, invece, il terzo gradino del podio. Gli aspromontani superano la Brutium Cosenza nella finale di consolazione grazie alle reti, una per tempo, di Occhiuto e Licastro. Brutium Cosenza che invece, nella precedente gara di semifinale, aveva ceduto la posta in palio al Bivongi Pazzano. Reggini a segno tre volte grazie a due autoreti inframezzati dalla percussione di Saadaoui. Al termine di una bellissima giornata di sport, le quattro società sono state premiate con i trofei per le vittorie dei rispettivi gironi di Prima Categoria ed il Real Montalto ha alzato al cielo anche la Coppa della Regione tra gli applausi di tutti i presenti.

I TABELLINI DELLE GARE

1^ Semifinale

REAL MONTALTO-DELIESE 4-3 dcr

REAL MONTALTO: Franza, Binetti, Caruso (16′ st Falbo Gi.) Granata, Ceesay, Falbo Ga (21′ st Surace)., Crispino (4′ st Manes), Annone, Forcinito (4′ st Gaccione), Zangaro, Lamirata (4′ st Perrone). All. Sig. Guido

DELIESE: Stillitano F., Velletri (4′ st Gaetano), Borghetto, Occhiuto (9′ st Battista), Stillitano D., Kebe, Macrì, Carbone A., Corrao, Carbone D., Catalano (21′ st Licastro). All. Sig. Api

ARBITRO: Sig. Aldo Frascà (sez. Locri)

ASSISTENTI: Sig. Giuseppe Piccolo (sez. Vibo V.) – Sig. Demetrio Nicolò (sez. Reggio C.)

RIGORI: Gaetano gol (D) Surace gol (RM) Carbone D. gol (D) Falbo fuori (RM) Carbone A. parato (D) Binetti gol (RM) Borghetto parato (D) Perrone gol (RM) Licastro gol (D) Zangaro gol (RM)

NOTE: Ammoniti: Forcinito (RM) Granata (RM) Carbone A. (D)

2^ Semifinale

BRUTIUM COSENZA-BIVONGI PAZZANO 0-3

BRUTIUM COSENZA: Gardi, Tenuta (1′ st Cosentini), Fayoseh (11′ st Lanzino), Scarlato (28′ st Attanasio), Okoroji, Maglione, Idanosa, Diakite, D’Agostino (11′ st Carbone), Sane (29′ st Mazza), Buongiorno. All. Sig. Germano

BIVONGI PAZZANO: Fuda, Bangura (20′ st Kamara), Calabrese, Coniglio G., Deluca, Demasi, Franco (9′ st Saraco), Manno, Panaja (20′ st Coniglio A.), Riggio (13′ st Zannino), Saadaoui (20′ st Carabetta). All. Sig. Leotta

ARBITRO: Sig. Riccardo Montanaro (sez. Catanzaro)

ASSISTENTI: Sig. Manuel Gatto (sez. Lamezia T.) – Sig. Fabrizio Perri (sez. Lamezia T.)

MARCATORI: 10′ pt Aut. Fayoseh (BP) 19′ st Saadaoui (BP) 28′ st Aut. Maglione (BP)

NOTE: Ammoniti: Franco (BP) Diakite (BR); Espulso al 25′ st Diakite (BR)

FINALE 3° e 4° posto

DELIESE-BRUTIUM COSENZA 2-0

DELIESE: Federico, Battista, Frisina (17′ st Battista), Licastro, Stillitano, Kebe, Minasi (4′ st Catalano), Gaetano (11′ st Velletri), Corrao (9′ st Strangio), Persico, Occhiuto. All. Sig. Api

BRUTIUM COSENZA: Gardi, D’Agostino, Okoroji (20′ st Garofalo), Cosentini, Buongiorno (8′ st Golluscio), Mazza, Lanzino (24′ pt Idanosa), La Regina, Maglione (1′ st Maglione), Tenuta, Attanasio. All. Sig. Germano

ARBITRO: Sig. Demetrio Nicolò (sez. Reggio C.)

ASSISTENTI: Sig. Aldo Frascà (sez. Locri) – Sig. Riccardo Montanaro (sez. Catanzaro)

MARCATORI: 7′ pt Occhiuto (D) 20′ st Licastro (D)

NOTE: Ammoniti Fayoseh (B) Okoroji (B) Kebe (D)

FINALE 1° e 2° posto

REAL MONTALTO-BIVONGI PAZZANO 1-0

REAL MONTALTO: Franza, Gaccione (10′ st Crispino), Caruso, Napolitano, Falbo Ga. (15′ st Annone), Perrone, Altomare, Forcinito (15′ st Binetti), Granata (19′ pt Ceesay), Manes, Surace (25′ st Falbo Gi.). All. Sig. Guido

BIVONGI PAZZANO: Fuda, Calabrese, Coniglio A. (7′ st Saadaoui), Coniglio G., Deluca, Demasi (15′ st Arkaah), Franco, Saraco (23′ st Simonetti), Taverniti (27′ pt Carabetta), Panaja, Riggio (10′ st Zannino). All. Sig. Leotta

ARBITRO: Sig. Manuel Gatto (sez. Lamezia T.)

ASSISTENTI: Sig. Giuseppe Piccolo (sez. Vibo V.) – Sig. Fabrizio Perri (sez. Lamezia T.)

MARCATORI: 8′ st Surace (RM)

NOTE: Ammoniti: Forcinito (RM) Surace (RM) Annone (RM) Crispino (RM) Demasi (BP) Riggio (BP) Saraco (BP); Espulsi Napolitano al 26′ pt (RM) Mazza al 13′ st (BP) Franco al 31′ st (BP)

Fonte: sito ufficiale Comitato Regionale Calabria