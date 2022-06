1^ Categoria, programma ricco con Coppa della Regione, playoff e playout

Sarà una domenica movimentata in Prima Categoria, dove il grosso delle squadre è già in vacanza ma non per questo il pallone ha smesso di rotolare. Il ricco programma del 5 giugno prevede infatti la disputa della Coppa della Regione tra le squadre vincitrici dei quattro gironi, le semifinali playoff e le semifinali playout (più uno spareggio).

COPPA DELLA REGIONE – Formula leggermente riveduta rispetto al passato ma le emozioni non mancheranno. Si gioca al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, che munito di due terreni di gioco, consentirà la disputa in contemporanea delle due semifinali. Alle ore 18 la Deliese di mister Ciccio Api si ritroverà di fronte il Real Montalto, vittorioso giovedì nello spareggio contro i cugini della Soccer Montalto, mentre l’altro match vedrà affrontarsi il Bivongi Pazzano di mister Leotta, fresco vincitore dello spareggio contro la Vigor 1919, con la Brutium del bomber Ciccio Carbone, prima squadra a festeggiare il salto di categoria. Si giocherà su due mini-tempi da 25′; al termine dei due incontri, le squadre torneranno immediatamente in campo per la disputa delle finali per il terzo e per il primo posto.

PLAYOFF – Giornata dedicata alle semifinali playoff nei quattro gironi, tutti accomunati dal fatto che nessuna quinta classificata sia riuscita a rientrare nel lotto degli spareggi. Nel Girone D la Pro Pellaro di mister Quartullo sarà ospite dell’Ardore, squadra rivelazione del campionato; i bianconeri, per raggiungere la finale, sono obbligati a vincere entro il 120′ mentre ai padroni di casa basterà il pareggio. Ad attendere la vincitrice in finale ci sarà la Palmese. Per quanto riguarda gli altri raggruppamenti: nel Girone A si gioca Mirto Crosia-Rangers Corigliano, chi vince affronta la Soccer Montalto; nel Girone B Silana-Aprigliano con il Mesoraca già in finale; nel Girone C la Vigor 1919 attende la vincente di Sambiase-Nuova Parghelia.

PLAYOUT – Girone D unico con quattro squadre in corsa; si parte con le due semifinali: Santa Cristina-Villese e Catona-Nuovo Polistena, le due squadre sconfitte si affronteranno domenica prossima per stabilire la squadra retrocessa. Questo il programma degli altri raggruppamenti: Girone A, Amendolara-Oreste Angotti, chi perde sfida la Luzzese; Girone B, si gioca San Mauro Marchesato-Magisano ma anche lo spareggio per evitare l’ultimo posto tra Atletico Rogliano e Atletico Sellia Marina, la perdente del playout sfiderà la vincente dello spareggio; Girone C, in campo Borgia e Academy Girifalco, la squadra sconfitta affronterà in finale la Nuova Valle.