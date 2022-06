1^ Categoria, lo spareggio premia il Bivongi Pazzano: Ã¨ in Promozione!

Al termine di un grande e durissimo testa a testa, il Bivongi Pazzano conquista il ritorno in Promozione dopo tanti anni di assenza, battendo nello spareggio giocato a Palmi la Vigor 1919. Il gol che vale il successo dei biancoazzurri arriva al 25′ del primo tempo, la firma è di De Luca che trafigge Colosimo mandando in visibilio i tanti tifosi assiepati sulla gradinata del “Lopresti”. Il condottiero che ha guidato la squadra al conseguimento di questo risultato è mister Vittorio Leotta (a sinistra), bravo a plasmare un gruppo coriaceo e concreto, capace di reggere l’urto contro avversarie importanti e agguerrite, come appunto la Vigor 1919 o il Sambiase, giunto terzo, riuscendo tra l’altro a chiudere il campionato da imbattuto.

Bivongi Pazzano in Promozione e Vigor 1919 in finale playoff, per quanto riguarda il verdetto dello spareggio del Girone C. Nel Girone A invece è andato in scena al “Rizzo” di Corigliano-Rossano un derby spareggio tra le due squadre di Montalto, con il Real che ha battuto 1-0 la Soccer grazie al gol al quarto d’ora del primo tempo da parte di Forcinito. Il Real Montalto di mister Emilio Guido vola in Promozione, mentre la Soccer accede direttamente alla finale playoff.