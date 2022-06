Eccellenza 2022/2023: 15 club già certi mentre la Reggiomed sogna e l’Amantea spera

Con lo spareggio giocato domenica a Vibo Valentia e vinto dalla Gioiese, il quadro dell’Eccellenza 2022/2023 è pressoché completato. La promozione ottenuta dal club di Gioia Tauro va a completare tutte le caselle disponibili, offrendo già un quadro chiaro di quello che sarà l’organico della prossima stagione, salvo eventuali colpi di scena nel corso dell’estate.

Dal gruppo delle 16 partecipanti all’ultimo campionato sono uscite il Locri, promosso in Serie D, CotroneiCaccuri, Bovalinese e Roccella, retrocesse in Promozione. Al loro posto, con un ricambio numerico perfetto, arrivano il Rende, retrocesso dal torneo interregionale, Brancaleone, Promosport e Gioiese, promosse dalla categoria inferiore.

Resta ancora possibile una modifica (sul campo) al gruppo delle partecipanti e si lega al destino della Reggiomediterranea: la formazione reggina, impegnata negli spareggi per la Serie D, in caso di conquista del salto di categoria (che le auguriamo) andrebbe a liberare una casella, che dovrebbe spettare di diritto, salvo colpi di scena, all’Amantea, battuto domenica nello spareggio dalla Gioiese. Si assottiglia la truppa delle squadre di Reggio e provincia, comunque la più folta: sono 7 al momento ma diventerebbero 6 in caso di promozione della Reggiomed.

Questo l’organico attuale dell’Eccellenza 2022/2023: Boca Nuova Melito Admo, Brancaleone, Città di Acri, Gallico Catona, Gioiese, Gioiosa Jonica, Isola Capo Rizzuto, Morrone, Paolana, Promosport, Reggiomediterranea (o Città di Amantea) Rende, Scalea, Sersale, Soriano, Stilomonasterace.