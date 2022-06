1^ Categoria, i verdetti dei 4 gironi: Deliese e Brutium promosse, spareggi nei gironi A e C

Domenica si è conclusa la regular season dei quattro gironi di Prima Categoria e per la maggior parte delle partecipanti sono iniziate le vacanze. Per altre compagini invece non è ancora finito il tempo di sudare e tra spareggi, playoff, playout e Supercoppa, avremo davanti ancora qualche intensa giornata di calcio.

Campionato finito, come detto, eppure sono solo due al momento le squadre che hanno festeggiato la vittoria raggiungendo la Promozione: la Brutium nel Girone B, vinto in netto anticipo, e la Deliese nel Girone D, giunta al successo in campionato con appena tre punti di vantaggio sulla Palmese. A conti fatti, a fare la differenza nel girone reggino sono stati i punti di penalità scontati dai neroverdi in questo campionato, esattamente 3; imbattuti al termine del loro cammino, Fiorino e compagni senza penalità avrebbero affrontato la formazione di mister Api in uno spareggio, con ben 80 punti racimolati dalle due squadre, meritevoli entrambe senza dubbio di raggiungere la Promozione.

Spareggio mancato nel Girone D e che invece sono in programma giovedì 2 giugno nei gironi A e C. In entrambi i raggruppamenti si è infatti verificato un arrivo alla pari in testa: Soccer Montalto e Real Montalto nel Girone A, spareggio-derby in programma al “Rizzo” di Corigliano-Rossano; Bivongi Pazzano e Vigor 1919 nel Girone C, scontro per determinare la squadra promossa fissato al “Lopresti” di Palmi. Le due squadre vincitrici di questi spareggi, oltre a festeggiare il salto in Promozione, torneranno poi in campo per la Supercoppa alla quale parteciperanno anche Deliese e Brutium.

Le formazioni battute negli spareggi infrasettimanali saranno poi chiamate a giocare i playoff. Nel Girone A la formazione battuta andrà direttamente in finale dove sfiderà la vincente di Mirto Crosia-Rangers Corigliano. Nel Girone B il Mesoraca attende già in finale la vincente di Silana-Aprigliano. Nel Girone C, la compagine che uscirà sconfitta dallo spareggio di Palmi attenderà in finale una tra Sambiase e Nuova Parghelia. Infine nel Girone D, Palmese già in finale ad attendere una tra Ardore e Pro Pellaro. Le quattro squadre che vinceranno i playoff saranno infine chiamate ad un ulteriore match di spareggio intergirone, a salire in Promozione saranno quindi solamente due squadre.

Per quanto riguarda retrocessioni e playout, questa la situazione (due retrocessioni per raggruppamento, una diretta, l’altra tramite spareggi): nel Girone A retrocesso il Real Sant’Agata, playout tra Amendolara e Oreste Angotti con la squadra sconfitta che affronterà in finale la Luzzese; nel Girone B spareggio per l’ultimo posto tra Atletico Rogliano e Atletico Sellia Marina, la squadra sconfitta retrocederà, la vincente affronterà nella finale playout la perdente di San Mauro Marchesato-Magisano; nel Girone C l’ultimo posto è della Vigor Lamezia, esclusa a torneo in corso, mentre nei playout sfida tra Borgia e Academy Girifalco con la perdente che affronterà la Nuova Valle; Girone D unico ad avere quattro squadre in gara nei playout con le semifinali Santa Cristina-Villese e Catona-Nuovo Polistena e la finale tra le perdenti per decretare la squadra che accompagnerà la Scillese ultima in Seconda Categoria.