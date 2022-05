Under 17 Elite e Under 15, finali: doppia festa Morrone, battute Segato e Gioiese

Sabato battuta ai rigori la Gioiese nella finale Under 15, domenica successo per 2-1 a Croce Valanidi nell'atto finale dell'Under 17 Elite

Annata perfetta per il settore giovanile della Morrone. La compagine cosentina ha realizzato un incredibile triplete laureandosi campione regionale nei principali tornei giovanili. Dopo aver battuto 3-0 lo scorso 17 maggio il Gallico Catona nella finale per il titolo Under 19, gli amaranto hanno ottenuto anche i titoli Under 15 e Under 17 Elite.

Nel pomeriggio di sabato al Centro Tecnico Federale di Catanzaro la Morrone ha strappato il titolo Under 15 alla Gioiese ai calci di rigore, dopo aver evitato per il rotto della cuffia la sconfitta sia nei tempi regolamentari che nei supplementari. Aldo Cento porta avanti i viola nel primo tempo, Viola acciuffa il pari a tempo scaduto mandando le squadre agli extra-time, dove Sgambetterra riporta avanti la compagine di Gioia Tauro; ad un minuto dal trionfo, i viola incassano il nuovo pari firmato da Perfetti. Si va ai calci di rigore: Aldo Cento si fa parare il primo tiro, il portiere viola Galletta neutralizza l’ultimo della Morrone calciato da Pagliuso Fabiano; ad oltranza Rizzo si vede respingere il tiro, De Luca trasforma per il titolo della squadra cosentina.

A Croce Valanidi è ancora la Morrone a far festa nel pomeriggio di domenica: battuta la Segato nella finale per titolo Under 17 Elite. Due squadre che hanno battagliato per tutta la stagione, con i reggini primi al termine della regular season e per questo padrona di casa nella finalissima. Il momento d’oro della Morrone però non lascia scampo alla Segato, battuta 2-1. Gara messa in discesa dagli ospiti al 6′ con Porro; nel finale del primo tempo arriva il raddoppio ad opera di Carbone; nella ripresa i reggini provano a riaprire la partita, restano in dieci alla mezz’ora per l’espulsione di Versaci e solo a tempo scaduto, con Pellicanò, accorciano le distanze. Troppo tardi per riaprire la partita. Per La Morrone arriva il terzo trofeo giovanile della stagione.