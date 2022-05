Spareggio Promozione: tripudio Gioiese per il ritorno in Eccellenza!

La Gioiese conquista la vittoria nei tempi supplementari dello spareggio-promozione contro l’Amantea, battendo 2-0 i blucerchiati e tornando in Eccellenza dopo nove anni. Al “Luigi Razza” fa festa la squadra viola al termine di 120′ combattuti contro un avversario di grande spessore.

Grande equilibrio per tutti i 90′, le due squadre a farsi preferire in differenti momenti del match andando vicinissime al vantaggio in più circostanze. La compagine cosentina resta in dieci praticamente allo scadere dei tempi regolamentari, nei supplementari la squadra di mister Nocera ne approfitta: al 98′ Stillitano di testa sblocca il risultato, approfittando di un rimbalzo del pallone che manda a vuoto l’intervento del portiere; al 122′, al termine di un’azione insistita, Rechichi porta a spasso il portiere e serve Stefanazzi che insacca di testa a porta vuota.

Esplode la festa al triplice fischio, la Gioiese si accoda a Promosport e Brancaleone raggiungendo l’Eccellenza; per l’Amantea c’è ancora la speranza legata alle sorti della Reggiomediterranea, che salendo in Serie D attraverso gli spareggi, consentirebbe ai blucerchiati di salire a loro volta.