Spareggi Eccellenza, la Reggiomediterranea strappa il pari allo scadere in Campania

Ottimo pareggio conquistato dalla Reggiomediterranea nella gara di andata del primo turno degli spareggi interregionali di Eccellenza. La squadra di mister Misiti evita la sconfitta al 91′ in casa del San Marzano, impattando per 1-1.

Padroni di casa in vantaggio con Chiariello nel primo tempo sugli sviluppi di una punizione molto contestata dai reggini; la gara resta in bilico fino alla fine giocandosi su ritmi alti. Al 91′ il solito Nicolas Lancioni mette a segno la rete che vale il pareggio, rimandando ogni verdetto a domenica prossima, quando a Croce Valanidi si disputerà la partita di ritorno.

Chi passerà il turno, sfiderà in un altro doppio confronto, con in palio la Serie D, la vincente del duello tra C. S. Vultur e Angri, con i campani che hanno praticamente ipotecato il passaggio del turno vincendo la partita di andata in Basilicata per 3-0.