Serie D, finale playoff: trionfa la Cavese ai supplementari, Acireale al tappeto

Doppietta di Foggia nei supplementari e la Cavese si candida per gli eventuali ripescaggi in Serie C

Nella finale playoff del Girone I di Serie D arriva il successo della Cavese, che concretizza così il suo secondo posto nella stagione regolare. L’Acireale, che mercoledì in semifinale aveva battuto il Lamezia Terme in rimonta (da 0-2 a 4-2), incassa due gol nei supplementari, proprio quando avrebbe dovuto cercare a sua volta la rete del successo.

La partita arriva al 90′ sullo 0-0, risultato che varrebbe comunque il successo per la squadra campana, la quale tuttavia non si accontenta, e per non rischiare brutte sorprese, nel corso dei tempi supplementari si appella alle qualità del suo bomber, Ciro Foggia, il quale mette a segno una doppietta che manda al tappeto l’Acireale, proiettando invece la Cavese nel lotto delle candidate ad un eventuale ripescaggio in Serie C.

Poule Scudetto – Nella prima giornata del Girone C del torneo per l’assegnazione dello scudetto di Serie D, la Gelbison vincitrice del Girone I ha osservato un turno di riposo; in campo invece Giugliano e Audace Cerignola, con la vittoria dei campani per 3-1 grazie ai gol di De Rosa, Abonckelet e Gladestony; momentaneo pareggio pugliese ad opera di Malcore.