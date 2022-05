1^ Categoria Girone D, 30^ giornata: risultati, classifica e verdetti finali

Ultime News

Annata perfetta per il settore giovanile della Morrone. La compagine cosentina ha realizzato un incredibile triplete laureandosi campione regionale nei principali tornei giovanili. Dopo aver battuto 3-0 lo scorso 17 maggio il...

Nella finale playoff del Girone I di Serie D arriva il successo della Cavese, che concretizza così il suo secondo posto nella stagione regolare. L’Acireale, che mercoledì in semifinale aveva battuto il Lamezia Terme in...

Dilettanti

Un pareggio amarissimo per il Rende guidato da Ivan Franceschini, condannato alla retrocessione in Eccellenza nel duello fratricida in casa del Castrovillari. Lo 0-0 dopo 90 minuti, rimasto inalterato anche al 120′,...