Serie B, finale playoff: primo round al Monza, si decide tutto domenica

Nell’andata della finale dei playoff promozione di Serie B, il Monza batte 2-1 il Pisa all’U-Power Stadium. In avvio Dany Mota sblocca il risultato, raddoppio nella ripresa firmato da Gytkjaer. Il gol nel finale di gara, siglato da Berra per il Pisa, lascia aperte tutte le possibilità in vista della sfida di ritorno che si giocherà domenica 29 maggio alle 20.30 in casa dei toscani.