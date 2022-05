Promozione, domenica la Gioiese sfida l’Amantea per un posto in Eccellenza

Atto conclusivo della stagione di Promozione per la Gioiese, chiamata domenica ad un ultimo sforzo, sfida finale con in palio un posto nel prossimo campionato di Eccellenza. A contendere ai viola l’ambito salto di categoria ci sarà l’Amantea, vincitore dei playoff del Girone A.

Per la squadra di mister Graziano Nocera, rimasta in attesa di tornare in campo da quasi un mese, il tanto agognato traguardo si staglia all’orizzonte, di fronte però ci sarà una squadra di assoluto livello e di ottima tradizione, guidata da mister Fabrizio Pirillo e che in organico vanta calciatori del calibro di Alessandro Amendola e Giuseppe Tringali.

La sfida in programma domenica avrà luogo al “Luigi Razza” di Vibo Valentia, calcio d’inizio di questo ultimo scontro alle ore 16. Per la squadra che uscirà sconfitta dal confronto, resterà comunque ancora una speranza di raggiungere l’Eccellenza, in caso di promozione in Serie D della Reggiomediterranea attraverso gli spareggi interregionali.