Eccellenza, la Reggiomediterranea verso il primo atto degli spareggi per la Serie D

Domenica ad Angri gara di andata per gli amaranto in casa del San Marzano, nel primo turno degli spareggi per la Serie D

Dopo aver ottenuto la vittoria nei playoff di Eccellenza calabrese battendo Acri e Morrone, la Reggiomediterranea si prepara a cominciare gli spareggi interregionali a caccia del sogno chiamato Serie D. Il primo ostacolo che attende gli amaranto si chiama San Marzano, formazione campana che negli spareggi regionali ha eliminato il blasonato Savoia nello scorso weekend.

Gara di andata in programma domenica allo stadio “Pasquale Novi” di Angri alle 16:30, sfida di ritorno domenica 5 giugno a Croce Valanidi. La squadra di mister Peppe Misiti avrà di fronte un avversario di grande spessore, allenato dal tecnico Egidio Pierozzi. Un ostacolo da superare in questi 180′ per poter poi approdare alla sfida finale che varrà un posto in Serie D, contro la vincente del match tra C. S. Vultur, compagine lucana di Rionero in Vulture, e un’altra squadra campana, ovvero l’Angri.