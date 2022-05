Mercato Reggina: Bianchi e Loiacono obiettivi del Cesena

Con Toscano in panchina potrebbero arrivare due calciatori amaranto

Mentre la Reggina attende di capire il suo futuro, in una situazione complessa, le altre compagini iniziano a muoversi sul mercato. Secondo quanto scrive il “Resto del Carlino”, il Cesena, che avrebbe chiuso la trattativa con l’allenatore Domenico Toscano, starebbe pensando a due calciatori amaranto per rinforzare l’organico e puntare alla promozione. “Un nome potrebbe essere quello di Giuseppe Loiacono che con Toscano ha passato gli ultimi due anni a Reggio Calabria e Pista però in salita visto l’alto ingaggio del classe ’91. Nicolò Bianchi invece potrebbe essere un obiettivo più facile da raggiungere nonostante un altro anno di contratto con il club dello stretto”.

fonte: Resto del Carlino