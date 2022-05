Sarà Pisa contro Monza la finale playoff che decreterà l’ultima squadra promossa in serie A. L’andata si giocherà giovedì in Lombarida, il ritorno domenica a Pisa. Ieri i brianzoli hanno eliminato il Brescia in rimonta, vincendo 2 a 1 (vantaggio di Tramoni, pareggio di Mancuso e gol vittoria di D’Alessandro).