Reggina, l’avvocato Chiacchio: “Rateizzazione deve essere accettata prima dell’iscrizione”

L’esperto di diritto sportivo, l’avvocato Eduardo Chiacchio, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta del Sud analizzando la situazione della Reggina. Queste alcune dichiarazioni del professionista, tra i migliori in Italia nel suo comparto.

Rateizzazione – “La rateizzazione deve essere concessa entro il 22 di giugno, anche lo stesso giorno, ma se l’ente di competenza non la accetta, l’iscrizione non viene accolta”.

Il valore della B – “Il titolo di Serie B è da salvaguardare. In Serie C molte piazze con proprietà importanti, da anni non riescono a vincere il campionato per tornare in cadetteria. Superare lo scoglio della terza serie è difficilissimo. Ritengo che chi vuole veramente investire in una piazza blasonata come quella di Reggio Calabria deve prendere la società in questo momento. È un lavoro complesso, è vero, ma prendere la squadra già in Serie B è un passaggio molto importante, soprattutto in proiezione futura”.

Fonte: Gazzetta del Sud