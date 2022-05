Serie B playoff: Pisa prima finalista, Benevento ko

Al Pisa basta un gol di Benali nel primo tempo per conquistare la finale playoff. La gara di ritorno finisce 1 a 0 per il Pisa, stesso risultato dell’andata quando a trionfare furono i campani: i toscani di D’Angelo, però, accedono alla finale in virtù della migliore classifica al termine della regular season. Adesso attendono la vincente dello scontro tra Brescia e Monza.