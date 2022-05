Ex amaranto, Cirillo: “La Reggina è la mia seconda famiglia, faccio il tifo affinché tutto si risolva

SuperNews ha intervistato Bruno Cirillo. L’ex difensore, classe 1977, in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Reggina, Inter, Lecce, Siena, raccogliendo in totale più di 180 presenze in Serie A. Cirillo ha inoltre giocato all’estero con AEK Atene, Levante, PAOK, Alki Larnaca, Metz e Pune City tra il 2005 e il 2014. Ha poi chiuso la carriera da calciatore alla Reggina nel 2015 in Serie C. Queste alcune dichiarazioni dell’ex difensore amaranto Bruno Cirillo:

“La Reggina per me è stata come una seconda famiglia. Dell’esperienza in Calabria ho ricordi nitidi e bellissimi. Il club amaranto ha creduto in me da quando avevo appena quattordici anni e mi ha dato la possibilità di intraprendere un percorso importante, sotto l’aspetto umano e calcistico. Grazie alla Reggina mi sono affacciato nel calcio che conta ed ho vissuto grandi emozioni, come il gol all’Olimpico contro la Roma. Il ritorno in amaranto nel 2015 rappresenta la ciliegina sulla torta, una scelta di cuore. Ci tenevo a chiudere la carriera lì dove tutto era iniziato, alla chiamata del presidente Foti non ho avuto dubbi. Sul campo riuscimmo a salvarci ai playout contro il Messina, purtroppo dopo arrivò il fallimento. Tuttavia, per me era importante dare il mio contributo, essere presente in un momento di difficoltà per la squadra”.

“Per la Reggina è stato un anno particolare, si poteva fare sicuramente di più. Tuttavia, la Serie B è un campionato difficile ed è comunque importante aver raggiunto la salvezza. A tratti la squadra ha fatto vedere anche belle cose, nonostante i cambi in panchina e le vicissitudini societarie. Si tratta di una piazza del sud sicuramente importante e di grande tradizione. Faccio il tifo affinché tutto si risolva al più presto e la Reggina possa tornare ad alti livelli.

