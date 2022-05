1^ Categoria, vittoria a tavolino e salvezza aritmetica per la Bovese

C’era solo da attendere la conferma da parte del Giudice Sportivo, anche se l’esito era già ben chiaro per tutti. La Polisportiva Bovese ottiene la vittoria per 3-0 a tavolino nei confronti della Scillese, scesa in campo a Bova Marina con soli sette calciatori e rimasta in sei al 24′ del primo tempo. Con questi tre punti la Bovese ottiene la salvezza aritmetica con due turni di anticipo.

Classifica

74 Deliese

71 Palmese (-3)

64 Ardore

62 Pro Pellaro

56 Saint Michel

41 Taurianova

36 Siderno

33 Pol. Bovese

32 Palizzi

30 Bianco

29 Lazzaro

24 Santa Cristina

23 Catona

22 Villese

22 Nuovo Polistena

2 Scillese

Scillese retrocessa in Seconda Categoria

Prossimo turno – 29^ giornata (22/05/2022)

AC Scillese-Saint Michel

Ardore-Pol. Bovese

Bianco-Nuovo Polistena

Catona-Siderno

Palizzi-Deliese

Pro Pellaro-CS Lazzaro

Santa Cristina-Villese

Taurianova Academy-Palmese