Supercoppa, il Locri alza il trofeo, applausi per Brancaleone e Promosport

Due successi per 1-0, firmati da Carella e Catania, bastano agli amaranto per aggiudicarsi la Supercoppa per la seconda volta nella loro storia

Pronostico rispettato nella Supercoppa della Regione con il Locri che alza il trofeo per la seconda volta, quattro anni dopo il primo trionfo. La squadra di mister Mancini centra il triplete esattamente come nel 2018. Secondo posto finale per il Brancaleone, vittorioso ai calci di rigore contro la Promosport che chiude terza. Alla fine comunque è festa per tutti, con la consegna dei trofei per la vittoria dei singoli campionati.

Nella prima sfida di fronte le due squadre vincitrici del torneo di Promozione, Promosport e Brancaleone. Partenza a razzo dei lametini che al 5′ trovano il vantaggio con Villella, sfiorando poi il raddoppio con almeno altre due ghiotte opportunità; dopo l’avvio difficile, gli ionici si scuotono e prendono le misure, fino a trovare il gol del pareggio al 37′ con l’eterno Giovanni Galletta. Il match si chiude sul punteggio di 1-1 e si va ai calci di rigore: cecchini infallibili nelle prime 6 serie di tiri, segnano Mandarano, Mascaro, De Martino, Colosimo, Villella e Azzinnaro per la Promosport, Carbone, Simone Galletta, Borrello, Favasuli, Nucera, Morabito per il Brancaleone; Alfano calcia il settimo tiro che viene parato da Panarello, non sbaglia invece Angiò che regala la vittoria per 8-7 alla squadra di Criaco.

Nel secondo incontro scende in campo il Locri contro la Promosport e anche in questo caso, partita sbloccata dopo una manciata di minuti da Carella che mette in discesa un match gestito bene dagli amaranto; la squadra di Morelli ci prova rendendosi pericolosa soprattutto sui calci piazzati ma la difesa di casa resiste. Nell’ultimo minuto di recupero il Locri coglie un doppio palo ma il successo per 1-0 vale comunque i tre punti.

Sfida finale tra il Cavallo Alato e il Brancaleone. Galletta e compagni sono costretti a vincere entro il 45′ per poter alzare il trofeo mentre agli amaranto basterebbe il pari e anche perdendo ai rigori la Supercoppa andrebbe nella bacheca del Locri. La squadra di Mancini non vuole però fare calcoli e al 15′ trova con Catania la rete del vantaggio, gol che si rivelerà sufficiente per battere un Brancaleone che ci prova fino alla fine ma non trova il gol del pari.

Classifica finale Supercoppa 2021/2022

Locri 6 punti, Brancaleone 1,5, Promosport 1.