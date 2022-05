Promozione, playout: tris della Vallata del Torbido, retrocede il San Gaetano

L’unico playout del Girone B di Promozione si risolve con una netta affermazione della Vallata del Torbido, che nel match giocato tra le mura amiche del “Macrì” di Mammola, si è imposta per 3-0 sul San Gaetano Catanoso. Salvezza ottenuta con una prova di forza dalla compagine guidata da mister Cosimo Silvano.

Non è riuscita l’impresa ai reggini, colpiti da Mesiti, Noto e Galluzzo dal dischetto, tre reti che hanno sancito la retrocessione della squadra guidata da Falduto e Crea, che non è riuscita a riproporre la prestazione offerta qualche settimana fa a Capo Vaticano. Dopo un solo anno, il San Gaetano torna in Prima Categoria, una stagione d’esordio in Promozione difficile e conclusa con la retrocessione, a far compagnia a Bagnarese e Rombiolese, retrocesse al termine del campionato.