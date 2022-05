Grande partecipazione alla “Marcia Amaranto” organizzata dai tifosi

Una marcia amaranto per “salvare la Reggina”. Migliaia di tifosi hanno sfilato questo pomeriggio nel centro città, attraversando il corso Garibaldi da piazza Duomo fino a piazza De Nava, prima di recarsi a piazza Italia per l’appuntamento conclusivo con le istituzioni cittadine. Presente anche German Denis, accolto da una vera e propria ovazione. “Sento questa maglia addosso, per la Reggina voglio solo il meglio. Vi ringrazio perchè nel momento in cui avevamo bisogno, voi eravate presenti” le parole dell’attaccante argentino.

Spettacolare i tifosi amaranto nella loro “marcia”: cori, bandiere, fumogeni ed una grande partecipazione. Adesso che la partita più importante, quella per il futuro, entra nel vivo, la Curva Sud e tutta la tifoseria ha dimostrato ancora una volta di essere presente e protagonista. “Salviamo la Reggina” lo striscione esposto per tutto il tragitto.