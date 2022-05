Eccellenza, la Reggiomed trionfa in finale playoff, Morrone battuta si supplementari

La Reggiomediterranea si aggiudica la finale playoff del campionato di Eccellenza battendo in rimonta per 2-1 nei tempi supplementari la Morrone. La squadra di Misiti raggiunge la fase nazionale degli spareggi per la Serie D, una nuova opportunità dopo quella di tre anni fa.

Partita in salita per i reggini, andati in svantaggio per il gol di Nicoletti nel primo tempo. La reazione di Puntoriere e compagni porta ad un secondo tempo di grande intensità, con la rete del pareggio al 33′ che arriva sull’azione di Pesce e l’autorete di un difensore cosentino. La partita scivola via verso i supplementari. Il bomber del campionato Trombino ha le polveri bagnate, il primo quarto d’ora trascorre senza grosse emozioni, ma dopo appena quaranta secondi della ripresa, Lancioni batte Andreoli siglando il 2-1 con il quale la Reggiomediterranea si aggiudica la vittoria della finale playoff.

La stagione per mister Misiti e i suoi continua. Di fronte gli spareggi interregionali per la Serie D.